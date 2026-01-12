Закана за убийство разследват пернишки полицаи

Топ теми

Случай на закана за убийство в условията на домашно насилие разследват служители от Първо РУ. На 11 януари около 01:30 ч. е подаден сигнал от 45-годишна перничанка за отправена ѝ закана за убийство от 37-годишен мъж, с когото били във фактическо съпружеско съжителство. Полицейски служители реагирали незабавно и на домашния адрес на мъжа го задържали, като му е наложена 24-часова полицейска мярка. От жената са снети сведения и е образувано бързо производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.

