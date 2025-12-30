Закана с убийство и изгорял автомобил разследва полицията в Перник

43-годишен мъж е задържан за закана за убийство, а по-късно през нощта е възникнал пожар, при който е изгорял лек автомобил в Перник. На 30.12.2025 г. около 1:40 ч. на тел. 112 е постъпил сигнал от 36-годишна жена за отправена закана за убийство от страна на съпруга ѝ. На място незабавно са изпратени служители на Второ РУ – Перник. Установено е, че между двамата е възникнал скандал, при който мъжът е отправил заплахи, засягащи живота на жената. Той е задържан за срок до 24 часа с полицейска заповед. По случая е образувано бързо производство, като действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.

Около 3:40 ч. същата нощ е получен сигнал за пожар на лек автомобил „Фолксваген“ в пернишкия квартал „Изток“. До пристигането на екипите на пожарната автомобилът е изгорял напълно. Извършен е оглед от служители на Второ РУ – Перник. Причините за възникването на пожара са в процес на установяване. Започнато е досъдебно производство под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА