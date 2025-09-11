Закачилият бутонките на пирона Р. Сандев призова феновете да ходят постоянно на мачовете на „Вихрен“

Веднага след края на дербито между „Вихрен“ и „Пирин“, спечелено от домакините с 2:1 в Сандански, стана ясно, че централният защитник Румен Сандев е официализирал намерението си да приключи футболната си кариера. Преди двубоя с орлетата той е заявил в съблекалнята на еделвайсите, че вече е изиграл последния си мач като професионалист и възнамерява да потърси реализация в друг сектор от живота. „Сърцатият бранител Румен Сандев реши да прекрати футболната си кариера. 36-годишният състезател записа стотици мачове в професионалните нива на българския футбол. Започва в „Малеш“ (Микрево) и преминава през „Вихрен“ за половин сезон, където прави впечатление със стабилната си игра в защита. Следват престои в „Пирин“, „Арда“, „Септември“ (Сф), „Марек“ и „Струмска слава“, преди да се завърне в Сандански и да помогне на клуба да спечели промоция във Втора лига. На терена той беше пример за отдаденост, честност и борбен дух, а извън него – обединяваща фигура и приятел на всички. Благодарим за всичко, Румба“, се каза в прощалния пост на клубната страница на еделвайсите.
„Аз благодаря от все сърце за честта да играя за „Вихрен“. Отбор, в който се работи професионално и с постоянство, резултатите не закъсняват. Стари братя – кучета, които не дават задна, а са гладни за още успехи, заедно младите надъхани копелета, които ще изкопаят терена. Треньорският щаб – топ професионалисти, които изчистват всичко до най-малкия детайл, някой път прекалено много, но явно това е тайната на успеха. Всички около отбора правят всичко възможно да са по-добре и по-добре нещата. Феновете създават атмосфера. И The Boss каквото е казал, всичко се е получило без забавяне, без такива ама днеска няма, утре и утре все не идва. Една молба към феновете на отбора: ако могат да ходят постоянно на мачовете, защото такъв отбор трудно може да се сглоби с толкова характери и качества на едно място за нашите ширини и възможности, правят се много жертви отборът да изглежда по този начин, дано това се оценява. Желая да сте здрави и да постигнете всички зададени цели“, контрира с не по-малко емоции благоевградчанинът.
Почти по същото време последният, привлечен във „Вихрен“, 27-годишният халф Ивайло Климентов, подписа своя контракт с бяло-зелените в компанията на изпълнителния директор адв. Михаил Михайлов.
Футболни хора от различен калибър уважиха югозападното дерби. В компанията на Константин Динев-Коко мача изгледаха президентът на орлетата Милен Стефанов, главният скаут на „Левски“ Красимир Петров, бившите национали Димитър Макриев и Живко Миланов… Отсреща се позиционираха изпълнителният директор на гостите Светослав Дяков и легендата Петър Михтарски, водил като треньор и двата съперника. Сред публиката седна и областният управител Георги Динев. Самоковецът Мариян Гребенчарски се справи прилично с двубоя, за разлика от съгражданите му с флагче в ръка, които задължително трябва да преговорят правилото за засада. Единият асистент спря обещаваща атака заради засада на Китан Василев, докато симитличанинът се намираше в собствената половина, другият видя несъщестуващ офсайд на Леовандерсон Пимента, когато бразилецът вкара отменения 3-ти домакински гол, който затваряше мача.
СТАНЧО СТАНЧЕВ