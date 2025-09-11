Закачилият бутонките на пирона Р. Сандев призова феновете да ходят постоянно на мачовете на „Вихрен“

Веднага след края на дербито между „Вихрен“ и „Пирин“, спечелено от домакините с 2:1 в Сандански, стана ясно, че централният защитник Румен Сандев е официализирал намерението си да приключи футболната си кариера. Преди двубоя с орлетата той е заявил в съблекалнята на еделвайсите, че вече е изиграл последния си мач като професионалист и възнамерява да потърси реализация в друг сектор от живота. „Сърцатият бранител Румен Сандев реши да прекрати футболната си кариера. 36-годишният състезател записа стотици мачове в професионалните нива на българския футбол. Започва в „Малеш“ (Микрево) и преминава през „Вихрен“ за половин сезон, където прави впечатление със стабилната си игра в защита. Следват престои в „Пирин“, „Арда“, „Септември“ (Сф), „Марек“ и „Струмска слава“, преди да се завърне в Сандански и да помогне на клуба да спечели промоция във Втора лига. На терена той беше пример за отдаденост, честност и борбен дух, а извън него – обединяваща фигура и приятел на всички. Благодарим за всичко, Румба“, се каза в прощалния пост на клубната страница на еделвайсите.

Губернаторът Г. Динев видя отблизо точно изпълнената дузпа от наследника си З. Динев



„Аз благодаря от все сърце за честта да играя за „Вихрен“. Отбор, в който се работи професионално и с постоянство, резултатите не закъсняват. Стари братя – кучета, които не дават задна, а са гладни за още успехи, заедно младите надъхани копелета, които ще изкопаят терена. Треньорският щаб – топ професионалисти, които изчистват всичко до най-малкия детайл, някой път прекалено много, но явно това е тайната на успеха. Всички около отбора правят всичко възможно да са по-добре и по-добре нещата. Феновете създават атмосфера. И The Boss каквото е казал, всичко се е получило без забавяне, без такива ама днеска няма, утре и утре все не идва. Една молба към феновете на отбора: ако могат да ходят постоянно на мачовете, защото такъв отбор трудно може да се сглоби с толкова характери и качества на едно място за нашите ширини и възможности, правят се много жертви отборът да изглежда по този начин, дано това се оценява. Желая да сте здрави и да постигнете всички зададени цели“, контрира с не по-малко емоции благоевградчанинът.

От „Вихрен“ се сбогуваха емоционално с Р. Сандев



Почти по същото време последният, привлечен във „Вихрен“, 27-годишният халф Ивайло Климентов, подписа своя контракт с бяло-зелените в компанията на изпълнителния директор адв. Михаил Михайлов.

Ив. Климентов подписа пред адв. М. Михайлов Асистентите на М. Гребенчарски (в средата) грешаха на смени



Футболни хора от различен калибър уважиха югозападното дерби. В компанията на Константин Динев-Коко мача изгледаха президентът на орлетата Милен Стефанов, главният скаут на „Левски“ Красимир Петров, бившите национали Димитър Макриев и Живко Миланов… Отсреща се позиционираха изпълнителният директор на гостите Светослав Дяков и легендата Петър Михтарски, водил като треньор и двата съперника. Сред публиката седна и областният управител Георги Динев. Самоковецът Мариян Гребенчарски се справи прилично с двубоя, за разлика от съгражданите му с флагче в ръка, които задължително трябва да преговорят правилото за засада. Единият асистент спря обещаваща атака заради засада на Китан Василев, докато симитличанинът се намираше в собствената половина, другият видя несъщестуващ офсайд на Леовандерсон Пимента, когато бразилецът вкара отменения 3-ти домакински гол, който затваряше мача.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





