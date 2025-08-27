Закон ще регулира атракционите: Забраняват на лица под 18 г. да карат джетове

Министерството на транспорта е изготвило законопроект за безопасност на атракционните услуги с потенциален риск, обясни ресорният министър Гроздан Караджов по време на заседание на кабинета: „Въвежда се ясен режим за контрол и отговорност на операторите на атракционни услуги със строги изисквания за безопасност за застраховане и санкции при нарушения“.

По думите му почти всички атракциони крият риск за здравето и живота, когато не се спазват правилата за тяхната експлоатация или при механична повреда. Той обясни, че досегашната нормативна уредба е непълна и не дава възможност за ясен контрол.

Към момента водните атракциони по морето се регулират само в концесионните договори, където санкцията е прекратяване на концесионния договор. Контролът на Морска администрация пък не включва проверка на специалното оборудване.

„Тези пропуски и неефективности ще бъдат цел на новия законопроект, с който се цели да се въведат общи условия за безопасност“, заяви Караджов.

В закона се предвижда:

Публичен електронен регистър към Министерството на туризма, в който организаторите ще подават уведомление преди да започната дейността си;

Професионална застраховка за отговорност;

План за безопасност на атракциите и лице, което да отговаря за безопасността със съответна квалификация;

Договор за контрол по примера на тези за асансьорните уредби;

Задължителни ежедневни проверки на съоръженията и опис в специален дневник;

Инструктаж на персонала и потребителите;

Разписани ясни правила, поставени на видно място;

Подписване на декларация за информирано съгласие;

Забранява се лица без капитанско разрешително или лица под 18 г. да карат джетове.

Санкциите ще бъдат имуществени, а при неизпълнение на мерките – незабавно ще бъдат спирани съоръженията от съответния контролен орган. Нормативната база за атракционите ще бъде свързана и с Наказателния кодекс, така че да се търси персонална отговорност.

Проектозаконът ще бъде готов до седмица и ще се качи за обществено обсъждане на сайта на ведомството.





