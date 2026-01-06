Закъсалият „Беласица“ залага на новозеландска екзотика в зимната селекция

Неколцина младоци стартираха подготовка със закъсалия във Втора лига „Беласица“, най-екзотичното име сред които е това на Константино Гьоргиовски. Централният полузащитник със северномакедонско потекло има новозеландско гражданство, тъй като е роден в Оукланд през 2006 г., докато родителите му са били на гурбет в далечната държава. Кариерата му започва в тамошния „Ийст Коуст“, за да продължи оттатък западната ни граница, където последователно е част от младежката формация на „Македония ГП“, „Беласица“ /Струмица/, „Победа“ /Прилеп/, „Вардар“ и „Скопие“, с половингодишно връщане в National League-North на Нова Зеландия и кратък престой в „Лас Палмас“. Константино е бил част от националния отбор U17 на родината си, за който има 3 мача, преди това изиграва една среща за юношеската гарнитура на Северна Македония. Агент на млодока е шампионът с „Локомотив“ /Пловдив/ Ванчо Траянов, чиято договорка с ръководството на комитите е 19-годишният му довереник да изкара двуседмични проби в състава на Живко Желев.

Възвращенците Антон Попов и Христослав Ячев, преотстъпени на „Септември“ /Симитли/, също са на разположение в стремежа си да докажат, че имат място в първия отбор на бяло-червените. След като игра за дубъла на орлетата и „Банско“, отново у дома е и Динчо Йовчев, който в края на сезон 2023/24 г. спечели вота на феновете за най-добър защитник, изпреварвайки далеч по-опитните Мартин Русков и Валентин Костов. По индивидуален план ще се готви Атанас Карачоров. Във встъпителната тренировка през уикенда не взеха участие възстановяващите се след операции Кирил Георгиев и Валентин Костов, както и заболелият през ваканцията Димитър Яръмов.

СТАНЧО СТАНЧЕВ