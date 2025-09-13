Закъсалият „Пирин“ (ГД) приема симитличани пред празни трибуни

„Пирин“ (Гоце Делчев) продължава да търси първи точки от началото на сезона в Югозападната Трета лига, този път срещу „Септември“ (Симитли). На своя стадион неврокопчани обаче няма да разчитат на феновете си, заради наказанието да играят без публика след мача със „Славия II“, когато се стигна до ексцесии, провокирани от гостите. За тази среща в състава се завръщат двама от основните футболисти на отбора, които не играха срещу „Сливнишки герой“ – Арман Маркосян и Арсен Русев, чиито наказания изтекоха. Очаква се наставникът Радослав Джугданов да ги включи в стартовите 11. Най-вероятно на пейката ще започнат Роберто Белянов и Фикри Асипов. Дебют като титуляр може да направи Даниел Кристофър, който дойде преди две седмици в Гоце Делчев и влезе като резерва срещу дубъла на „Славия“ и „Сливнишки герой“.

„Много неприятна ситуация за нашия отбор. Не заслужаваме тази нула в графата за точките, но явно и късметът не ни достига. Надяваме се да счупим каръка срещу „Септември“ и нещата да потръгнат в положителна насока. Момчетата са готови за битка и отново да се раздадат на лимита на силите си срещу силен опонент“, коментира Р. Джугданов.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ





