Заловиха бракониери по време на незаконен добив на дървесина близо до Рупите

Служители на ДГС – Петрич заловиха бракониери по време на незаконен добив на дървесина. Това е станало в района на село Рупите, в забранена за сеч местност около храм „Света Петка Българска“.

След получен сигнал горските служители реагирали мигновено и отишли на посоченото място. Открили нарушителите в момент на натоварване на дървесината. Натоварените дърва са тополови, те са задържани и оставени за съхранение в разсадника на стопанството. Съдействие са оказали и служители на Община Петрич.

ИВАН ИВАНОВ