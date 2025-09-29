Заловиха бракониер в НП „Пирин“

На 26 септември служители на Дирекция „Национален парк Пирин“ проведоха акция, при която бе заловен извършител на незаконна сеч. В ранния следобед бе спрян за проверка автомобил, в чието багажно отделение е открита незаконно добита дървесина.

Със съдействието на служители от МВР е установена самоличността на водача. На нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение. Автомобилът и дървесината са иззети и задържани до предаването им на компетентните институции.

Случаят е предаден на Районна прокуратура за образуване на досъдебно производство.

Всички дейности на територията на националните паркове се извършват единствено с разрешение от компетентните органи, а нарушенията се санкционират строго, съгласно закона.





