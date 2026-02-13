Заловиха двама гастрольори след неуспешен опит за обир на заложна къща в Благоевград

Среднощен опит за обир на заложна къща в Благоевград завърши с арести. На 12 февруари е получен сигнал в полицията, че е увреден катинар на метална врата на заложна къща. Полицейските служители са задържали 48-годишен мъж от гр. Банкя и 60-годишен мъж от Велико Търново. Гастрольорите са хванати непосредствено след неуспешния им опит да проникнат в търговския обект, тъй като криминалистите са разполагали с оперативна информация, че се готви „удар“.

По случая е образувано досъдебно производство. Днес бяха извършени допълнителни следствени действия в Благоевград за установяване на евентуална съпричастност на местни помагачи на двамата гастрольори. Работата продължава.

ТИНА ГЕОРГИЕВА