Заловиха две 14-годишни момчета, опитали да пробутат фалшиви евро в магазин в Сандански

Установиха фалшиви купюри на евробанкноти вчера в търговски обект в Сандански. Според информация от полицейското управление в курортния град две 14-годишни момчета от ромски произход са направили опит да извършат плащане в магазин с разпечатани на принтер изображения на евро.

Инцидентът с фалшивите банкноти е станал в търговски обект на улица „Св.св. Козма и Дамян“ в Сандански. Продавачката се усъмнила, че подадените й банкноти не са истински, след което момчетата избягали от магазина.

След проведени издирвателни действия двете момчета, пробвали да пробутат фалшивата валута, са задържани на улица „Стефан Караджа“ в ромската махала на града. При извършен обиск у тях са открити и иззети още от фалшивите евробанкноти. По случая е образувано досъдебно производство.

Двете момчета са малолетни и с тях ще работи служител на Детска педагогическа стая към РУ – Сандански. В процес на установяване е как са стигнали фалшивите евробанкноти до тях и дали и други малолетни деца притежават такива.

Това е първи случай от началото на тази година, в който в обращение се пускат фалшиви евробанкноти на територията на община Сандански.

ЛИДИЯ МАНЕВА