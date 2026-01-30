Заловиха дрогиран шофьор в Петрич, в автомобила – наркотик

В обедните часове на 29.01.2026 г. в района на ул. „Рокфелер“ в гр. Петрич, от органите на реда е спрян лек автомобил „Фолксваген Пасат“, управляван от 26-годишен мъж от с. Първомай, общ. Петрич. В хода на извършената проверка, с техническо средство е установено, че водачът шофира след употреба на наркотични вещества и е намерена найлонова опаковка, съдържаща около 8,38 грама сух канабис. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

На 29.01.2026 г., със заповед за задържане до 24 часа е задържан 24-годишен мъж от с. Лъжница, общ. Гоце Делчев. След извършена проверка на обитавано от него жилище в гр. Благоевград, от полицейски служители на 01 РУ-Благоевград е открит полиетиленов плик с около 3,44 грама суха тревиста маса, която след направен полеви тест е реагирала положително на марихуана. За случая е уведомена РП-Благоевград.