Заловиха избягалия затворник от мястото за лишаване от свобода в Бойчиновци. Според източници на NOVA той се е укривал при свой близък. След получена оперативна информация около 16.00 часа на 1 януари е бил изпратен полицейски екип за оглед и са били поставени постове. Около 20.00 часа обявеният за национално издирване 23-годишен мъж е бил заловен. Той не се е противил по никакъв начин.

Припомняме, че осъденият за извършен грабеж срещу жена в Бяла Слатина избяга от затворническо общежитие в Бойчиновци, прескачайки обезопасен портал и цели 3 ограждения. Към момента той е в Районното полицейско управление в Бяла Слатина.

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