Заловиха над 739 кг марихуана в камион на ГКПП „Капитан Андреево”

Заловени са 739 кг и 210 грама марихуана в камион на ГКПП „Капитан Андреево”, съобщават от Окръжната прокуратура в Хасково, Агенция „Митници“ и МВР.

Шофьорът – полски гражданин, е задържан за 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор. Предстои да бъде внесено искане за постоянния му арест.

Камионът е бил натоварен в Нидерландия и е трябвало да стигне до Истанбул, казаха още разследващите. Цената на въпросното наркотично вещество в Турция е около 30-40 евро за грам.

Селекцията и анализът на превозното средство са извършени от митнически служител с богат опит, заяви Стефан Бакалов, началник- отдел „Борба с наркотрафика” в Агенция „Митници”. Последвали са действия в синхрон между служители на Агенцията, на митническия пункт, ГДБОП и „Гранична полиция“.

„Освен консуматор, Турция се явява и голям хъб за Близкия изток”, допълни той.