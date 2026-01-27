Заловиха няколко извършители на престъпления в Кюстендил, свързани с кражби и наркотици

Служители на РУ – Кюстендил в рамките на проведена специализирана операция в края на миналата седмица са установили няколко извършители на повреждане на чужда собственост. 47-годишен мъж е повредил 2 автомобила на паркинг на болницата, като е счупил стъклата им.

Полицаите се натъкнали и на кражба на 8 чифта скъпи маратонки от 3 жилищни сгради, като откраднатите вещи са иззети. Установени са 2 престъпления, свързани с наркотични вещества – 31-годишен кюстендилец е управлявал лек автомобил „Дачия“ след употреба на наркотично вещество. Водачът е проверен в района на с. Пиперков чифлик, тестван е с техническо средство. Взета му е и кръв за анализ, а автомобилът му е отнет с протокол за доброволно предаване.

При операцията 42-годишен водач на лек авомобил „Мерцедес“ е проверен от криминалисти и пътни полицаи в района на с. Цървеняно. При извършения обиск от него са иззети 8 шишета с метадон. Количеството надхвърля изписания препарат, тъй като притежателят е на метадонова програма.

Извършителите на деянията са задържани с полицейска заповед. По случаите са образувани досъдебни производства в РУ – Кюстендил, уведомена е прокуратурата.

ИВАН ИВАНОВ