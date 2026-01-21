Заловиха пиян шофьор на камион в Благоевгад, дрогиран водач от Петрич задържан

Мъж на 37 години от гр. Благоевград е задържан със заповед за задържане до 24 часа, след като около 05:15 часа на 20.01.2026 г., управляваният от него товарен автомобил „Форд Транзит“ е спрян на ул. „Александър Стамболийски“ в гр. Благоевград и след извършена проба с техническо средство е установено, че шофира с наличие на 1,26 промила алкохол в издишания от него въздух. По случая е образувано досъдебно производство.

В хода на извършена, около 11:20 часа на 20.01.2026 г. на ул. „Европа“ в гр. Петрич, проверка на лек автомобил „Пежо“, с техническо средство полицейски служители на РУ-Петрич установили, че 28-годишният водач на автомобила от гр. Петрич шофира след употреба на наркотично вещество. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.