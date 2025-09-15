Заловиха сина на изявен прокурор с близо 50 кг марихуана

Синът на изявен прокурор е заловен с притежание на около 50 кг марихуана. Младият мъж е задържан в село Драка, като преди акцията е следен от криминалисти продължително време.

Арестуваният е един от тримата синове на бившата шефка на специализираната прокуратура и бивш зам.-апелативен прокурор Валентина Маджарова, която от 2024 година, след закриване на спецзвеното, се завърна в Бургас и продължи работа като редови прокурор.





Полицейската акция пък е под ръководството на отдела по противодействие и разпространение на наркотици и БОП- Бургас.

Според източници на NOVA от Съдебната палата и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е разпоредил делото да се прехвърли в прокуратурата във Варна, за да се гарантира безпристрастно му разследване.

Очаква се прокуратурата във Варна да удължи на 72-задържането на мъжа и да поиска от съда да наложи постоянен арест.





