Залязва ли шивашкият бизнес на благоевградския милионер Димитър Стойков? Изпопадаха буквите от рекламното пано на „Фешън съплай” на текстилната фабрика, предприемачът стана съдружник с професор масон

Загуби ли интерес благоевградският предприемач Димитър Стойков към шивашкия бизнес, от който направи милиони? Затворена ли е текстилната му фабрика на бул. „Пейо Яворов“ – Благоевград? Това питат читатели на „Струма“, на които им направило впечатление, че от известно време от рекламното пано с името на фирмата „Fashion Supply“, монтирано на покрива, започнали да падат буквите. Това се вижда отдалече, тъй като сградата е на ключово място. Репортерска проверка на „Струма“ на място показа, че първите 4 букви от името на фирмата липсват. Отвън не се забелязваше и видимо присъствие на работници в производствения цех, поне от пръв поглед. За да разсеем слуховете и съмненията, се свързахме по телефона с бизнесмена Димитър Стойков. Открихме го да си почива на морето в Гърция, но въпреки това се съгласи да отговори на въпросите. От обясненията му стана ясно, че фабриката работи, но на по-слаби обороти, тъй като пазарът е свит и няма толкова поръчки. На практика песимистичната му прогноза отпреди две години за намаляване на потреблението на дрехи се оправда. Тогава инфлационната криза удари сериозно и шивашките предприятия и потърпевши се оказаха дори големи фирми, като тази на Димитър Стойков, чийто бизнес основно е експортно ориентиран.

„Пазарът е свит, потреблението на дрехи намалява, защото хората пазаруват основно храни. Инфлацията е в цяла Европа и количествата поръчки намаляват. Навлизат малките серии облекла. Вече няма да сме свидетели на поръчки от по 100 000 облекла. Големите компании станаха по-предпазливи и предпочитат да поръчват по-малки серии, но по-често”, заяви преди две години за „Струма“ бизнесменът.

Текстилната му фабрика в Благоевград изнася продукцията си в Нидерландия, Германия, Англия и други държави, но заради каскадата от кризи – ковидна пандемия, високи цени на ток и войната в Украйна, просто намали темповете. И призна, че шивашкият цех в с. Дъбница, община Гърмен, в който през 2022 г. инвестира 400 000 лв. за произвеждане на малки серии дрехи в по-кратки периоди, не е оправал очакванията му. Производителността в предприятието е много ниска, а заетостта в този сектор намалява прогресивно през последните години. Интересът е занижен и персоналът в шивашките цехове все повече застарява, тъй като младите хора предпочитат да работят в чужбина.

В. Митков Стойков със съпругата си Диана Изпопадаха буквите от фирменото пано

На този фон благоевградският бизнесмен Димитър Стойков продължава да развива другите си бизнеси и да открива нови. Проверка в Търговския регистър показа, че той е едноличен собственик на 8 дружества и съдружник в други 4, които са с разнородна дейност – строителство, фотоволтаици, търговия, недвижими имоти, агробизнес. Адресната регистрация на фирмите му, с малки изключения, е на бул. „Пейо Яворов“ № 2 в Благоевград, където е шивашката фабрика. „Фешън съплай” ЕАД, чийто капитал е 2,2 млн. лв., е негова собственост. В Съвета на директорите на акционерното дружество са той, брат му Александър и адвокат Калин Везенков от Кочериново. В другата голяма фирма за бутилиране на вода „Рилана” ЕАД в с. Стоб са двамата братя, както и Диана Миткова, жената на Димитър Стойков. Двамата имат обща фирма за недвижими имоти, но основният бизнес на половинката му е свързан с взривните дейности за граждански цели. Тя е единствената жена в този бизнес, която загуби съпруга си Емил Митков при взрива във видинското село Горни Лом през 2014 г., при който загинаха 15 човека. Собственик на завода „Миджур“ е проф. Валери Митков, бащата на нейния съпруг, който след

трагедията бе съден заедно с 3-ма служители за експлозията, но съдът ги оправда. Преди 2 месеца проф. Митков осъди по ЗОДОВ прокуратурата за обезщетение от 190 хил. лв. за причинените му неимуществени вреди вследствие на несправедливото обвинение. Важното е да се каже, че той е масон, велик майстор на „Масони във великата ложа на старите свободни масони и приети зидари на България“. Той е съпредседател на сдружението на взривните инженери в България. Собственик е на винарната „Лопушна“ в село Георги Дамяново. Проф. Митков е декан на катедра „Взривна техника и технологии” в Минногеоложкия университет. Там завърши висшето си образование и Диана Миткова. От връзката си с нея благоевградският бизнесмен Димитър Стойков има 3-годишен син Владимир, който бе кръстен от Западно и Средноевропейския владика Антоний. Любопитно е, че последната фирма, която Димитър Стойков регистрира през месец март 2025 г., е „Аммо инженеринг“ДПК. Адресната регистрация е на бул. „Пейо Яворов“ № 2 в Благоевград. В дружеството с променлив капитал негов бизнес партньор е проф. Валери Митков, който между другото е собственик на дома на поета Пейо Яворов на столичната улица „Раковски“ 136.

Иначе предметът на дейност на общото им дружество е свързан с изследователска и развойна дейност, обхващаща проектиране, разработване, оптимизация, тестване и внедряване на продукти, технологии и системи, включително извършване на експериментални проучвания, лабораторни и полеви изпитания, анализ на функционалността и сигурността и др. Регистрираното ДПК (дружество с променлив капитал) е едно от първите в Пиринско след приетите промени в Търговския закон. Това е иновативна бизнес форма, съчетаваща предимствата на ООД и АД, създадена за стартъпи и развиващи се компании, регистрирани в България и опериращи в цял свят. Основната цел е да се улесни разпределянето на дружествени дялове между инвеститори или служители, без да се налага да се правят тромави вписвания в българския Търговски регистър – както например при класическото дружество с ограничена отговорност.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА





