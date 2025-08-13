Замерването с декларации по оста Петрич-Горна Оряховица няма край, „Беласица“ реконтрира с жалба срещу съдийството

Продължава замерването с декларации по оста Горна Оряховица-Петрич, като вчера стана ясно, че комитите са спазили изискуемия срок и са входирали в деловодството на БФС официална жалба срещу съдийството на Вилиян Видинов. С поредния си официален документ от „Беласица“ връщат обратно топката в полето на домакините.

„Абсолютни лъжи и грозни нападки, в които няма дори доза истина, са твърденията, че щабът и футболистите на гостуващия тим са в основата на агресията. На записите ясно се вижда, че капитанът на „Локомотив“ нанася удар с коляно в областта на корема на Мартин Тодорски. Той беше удържан от четирима човека, защото явно искаше да демонстрира техники от други спортове. След показания червен картон видно на камерите е как започва физическа и вербална атака срещу съдията и бива избутван със сила от охранителите на мача и свои съотборници – нещо, което явно контрастира с декларацията на домакините, че агресорът към съдиите е бил отборът гост. Може би спринтът на техния треньор към главния съдия, който се намираше в центъра на терена, след като беше показал червения картон на техния състезател, е бил, за да го поздрави? Видно е, че навлизането на публиката на терена се случва, когато има наши футболисти и треньори на игрището, там е и съдийската бригада. Нашите футболисти побягват към тунела, за да се предпазят от евентуална физическа саморазправа. Такава, слава Богу, не се случва, но този прецедент е изключително опасен и не трябва да се повтаря. Ние от ОФК „Беласица“ не толерираме тиражирането на лъжи в официални позиции, изразени от който и да е клуб, с цел манипулиране на общественото мнение и бягане от отговорност. Отборът на „Локомотив” да обърне внимание на отношението и проявите на техния капитан – човека, който трябва да е пример в съблекалнята и на терена. Примерът, който той даде в този мач, не отива на професионален футболист. Нашият клуб ще приложи всички видеоматериали и ще сезира футболния съюз за манипулативния доклад, в който не се споменава и дума за навлизане на публика на терена. Как да очакваме обективна съдийска оценка за абсолютно неадекватния съдия, когато кадрите с нахлули фенове ги видя цялата страна, а човекът, който отговаря за организацията на мача, е пропуснал да забележи? ОФК „Беласица“ остава на разположение за евентуални въпроси и даване на свидетелски показания, но няма да толерираме неверните внушения и грозни лъжи, отправени към нас“, завършва реконтра декларацията на бяло-червените от Епизод 3 на сагата, последвала екшъна на „Дюлгера“, чиито край не се вижда…

34-годишният капитан на железничарите М. Иванов е бил в основата на грозните сцени на „Дюлгера“ според петричани, които официално се жалваха от рефера В. Видинов.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





