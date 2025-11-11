Студенти от катедра „Музика” в ЮЗУ зарадваха обитателите на дом „Св. Мина” в с. Падеш за празника 

Заместник-кметът Боряна Шалавска отбеляза заедно с екипа и потребителите патронния празник на Дом за пълнолетни лица с деменция „Св. Мина“ в благоевградското село Падеш.

Празничната програма включваше фолклорен концерт с участието на студенти от катедра „Музика“ към Факултета по изкуства при Югозападен университет „Неофит Рилски“, с ръководител Валери Динчев.

Домът за пълнолетни лица с деменция „Св. Мина“ разполага с капацитет от 50 потребители, за които се грижи екип от специалисти – социални работници, медицински сестри, рехабилитатор и помощен персонал, осигуряващи 24-часова подкрепа и грижа.

В момента в двора на Дома се изграждат три нови сгради за социални услуги по проект „Изграждане на нови социални услуги за резидентна грижа и специализирана подкрепа за лица с деменция в община Благоевград“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Съществуващата сграда на Дома също ще бъде ремонтирана. На място ще бъде разширено помещението за приготвяне на храна. Първият етаж ще бъде преустроен в Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства, а на второто ниво ще бъде обособена услуга по заместваща грижа, насочена към потребители, които ползват социалната услуга временно.

В двора на комплекса ще бъде оформено парково пространство за отдих и социални дейности.

Предоставянето и надграждането на качествени социални услуги остава сред основните приоритети на общинското ръководство.