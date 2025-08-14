Заместник-кметът Минка Салагьорова: Преизпълнение на приходите и разходите в бюджета за 2024 година отчита община Петрич

Община Петрич отчита преизпълнение на приходите и разходите в бюджета за 2024 година. Това каза Минка Салагьорова, заместник-кмет „Териториално селищно устройство, строителство и благоустрояване“, по повод състоялото се днес публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за миналата година. Тя поясни, че отчетът за изпълнението на бюджета за предходната година се представя традиционно всяка година през август. Ние отчитаме преизпълнение както по отношение на приходите, така и по отношение на разходите. Това се дължи на осигуреното допълнително финансиране по проекти, информира Салагьорова.

Бюджетът на община Петрич за 2024 г. е приет с решение от 15.02.2024 г. на Общинския съвет в размер на 79 936 273 лв., в това число приходи с държавен характер от 50 233 086 лв. и приходи с местен характер – 29 703 187 лв. Общите разходи са в размер на 79 936 273 лв., в които са включени разходи за делегирани от държавата дейности – 50 233 086 лв., за дофинансиране на държавни дейности с общински приходи – 20 000 лв., за местни дейности – 29 683 187лв., съобщи още пред БТА заместник-кметът.

Отчетът на бюджета към 31.12.2024 г. възлиза на 102 280 272 лв., в това число приходи с държавен характер – 69 137 755 лв., с 18 904 669 лв. повече спрямо първоначално приетия бюджет, и приходи с местен характер – 33 142 517 лв., с 3 439 330 лв. повече спрямо първоначално приетия бюджет, като увеличението е за сметка на актуализации съгласно писма на Министерството на финансите, получени трансфери, собствени приходи и др.

Може с основание да твърдим, че запазихме финансовата стабилност на община Петрич и чрез икономическите механизми при изпълнение на бюджета успяхме да постигнем много добри резултати по поставените приоритети за 2025 година. Сред постигнатите приоритети са финансова стабилност, дисциплина и по-добра бизнес среда, оптимално използване на възможностите на европейското и национално финансиране, насочване на инвестиции за благоустрояване на уличната, водопроводната и канализационната мрежа, провеждане на активна социална политика, насочена към повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за трудова реализация, каза още Минка Салагьорова.

Освен данните, свързани с отчета за предходната година, в презентация бяха представени и обектите, които се изпълняват от целеви капиталови разходи, тези, които са одобрени по инвестиционната програма на общините съгласно споразумение към МРРБ, както и обектите, изпълнявани с финансиране по европейски проекти.





