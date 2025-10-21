Заместник-кметът Станислав Кимчев присъства на откриването на Държавното лично и отборно първенство по бокс за младежи и девойки до 18 години

Заместник-кметът на Благоевград Станислав Кимчев присъства на откриването на Държавното лично и отборно първенство по бокс за младежи и девойки до 18 години – Втори кръг.

Състезанието се провежда в спортна зала „Скаптопара“ и ще продължи до 25 октомври 2025 г. Над 150 младежи и повече от 70 девойки от 50 боксови клуба от цялата страна ще премерят сили в петдневната надпревара.

По време на откриването заместник-кметът Станислав Кимчев прие от името на кмета Методи Байкушев купа за изключителен принос в развитието на бокса, връчена от президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински по повод 30 години състезателен бокс в Благоевград.

Входът за всички дни на турнира е свободен, а жителите и гостите на града могат да проследят оспорваните срещи и да подкрепят младите таланти.

Първенството се организира от Българската федерация по бокс и Боксов клуб „Пирин“, със съдействието и подкрепата на Община Благоевград.