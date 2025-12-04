Зам. директорът на МБАЛ – Благоевград д-р Раиса Гнутова изненадана с разкошен букет от колегите за рождения си ден

Зам. директорът на МБАЛ – Благоевград д-р Раиса Гнутова чества рожден ден с колегите си. Вчера тя почерпи с бонбони и сладки служителите от администрацията, които й подариха разкошен букет за личния празник. Д-р Гнутова бе засипана с пожелания за здраве и още дълги години да лекува пациентите си.

Лекарката участва и в коледната фотосесия на болницата

Известната лекарка има 45-годишна практика, която е само в Благоевград. По време на професионалната си кариера многократно печели конкурси за завеждащ на УНГ отделението, каквато е и в момента. Преди 16 г., когато начело на болницата е педиатърът д-р Екатерина Чакалска, тя става неин заместник. Наред с това е била и член на Борда на директорите на „МБАЛ Благоевград” АД. От миналата година тя пак бе назначена за зам. директор на болницата на половин щат, като продължи да бъде началник на отделението УНГ.

Д-р Гнутова се ползва с голям авторитет сред колегите си като професионалист и личност с голямо сърце и добродетели, пример за младите поколения. Тя се включи с радост и в празничната обща снимка на служители от МБАЛ – Благоевград до елхата на 5-ия етаж, които отправиха поздрави по случай наближаващата Коледа към целия екип на болницата.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА