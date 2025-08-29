Зам. кметът Б. Боцев: На 69.6 млн. лв. възлиза бюджетът на община Гоце Делчев за 2024 г., успяхме да осигурим основните услуги за гражданите и да изпълним на 100 процента капиталовата програма

Бюджетът на община Гоце Делчев за 2024 г. възлиза на 69 642 688 лв., съобщи вчера на публичното обсъждане заместник-кметът на общината Богдан Боцев. По думите му бюджетът е балансиран и с получените държавни и събрани местни приходи общината е успяла да осигури основните услуги за гражданите, както и да изпълни на 100 процента капиталовата си програма.

В сумата са включени 49 250 132 лв. държавни приходи и 20 392 556 лв. общински приходи, които съответно са балансирани с толкова разходи както за делегираните от държавата дейности, така и за общинските местни разходи и наличността към 31.12.2024 г. в размер на 3 116 703 лв.

Държавните приходи са средства с целево предназначение, които са допълнение към приходната част на общинския бюджет. За 2024 г. те са в размер на 1 011 553 лв., като от тях получени – 141 123 лв. субсидии за пътувания по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт; 765 182 лв. за компенсиране транспорта на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование; 104 646 лв. субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и план – 602 лв. за служители ползващи право на безплатен превоз по Закона за Министерство на вътрешните работи. Освен това са получени целеви субсидии за проведените два пъти избори за народни представители и 160 943 лв. за спортни площадки в основно училище в с. Мосомище и в Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“ в гр. Гоце Делчев.

Фактическото изпълнение на общинските приходи за 2024 година е 20 392 556 лв. За „Имуществени и други местни данъци” при план 3 301 000 лв. са събрани и отчетени 3 503 363 лв. Изпълнението на общинските такси е 3 356 515 лева. Общинският съвет реши очакваните приходи по реда на ЗОС да са в размер на 380 000 лева. Фактически постъпили за 2024 г. са 129 318 лв., като те са разпределени съгласно решението на ОбС.

Анализът на изпълнението на разходите за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинския бюджет, дава ясна представа за това, че бюджетът в частта на държавните разходи се изпълнява редовно. Общо разходите по бюджета на делегираните дейности възлизат на 46 133 429 лв. в края на отчетния период.

Общо извършените разходи за този период възлизат на 20 392 550 лв. В посочените средства влизат и разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, които в текущата информация са обект на самостоятелна таблична форма – модул „Капиталови разходи“.

