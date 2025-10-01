Зам. кмет на Перник напусна по взаимно съгласие

Доскорошният зам. кмет на Перник инж. Борис Томов е поздал оставка и напуска общинската управа като заповедта му за освобождаване, издадена от кмета Станислав Владимиров е „по взаимно съгласие“. Първоначално той бе главен инженер на общината, преди по-малко от година бе назначен за зам. кмет на мястото на инж. Мирослав Стоицев. Преди година той също напусна по свое желание и по взаимно съгласие поста.

При рокадата преди седмица главният инженер Сашко Илиев получи заповед за назначение като зам. кмет, а инж. Томов трябваше да се върне на предишния си пост като главен инженер. Той обаче по дълбоки лични причини напуска от 1 октомври.

Преди месец със секретарския пост се раздели Мартин Жлябинков. Той бе преназначен за управител на общинската фирма „Флор“. В секретарското кресло седна Иво Симеонов, който бе еуправител на ОФ „Флор“.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





