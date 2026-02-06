Зам.-началникът на руското ГРУ прострелян в Москва

Руският генерал-лейтенант Владимир Алексеев е бил прострелян в Москва в петък. Той е откаран в една от градските болници, съобщиха „Ройтерс“, ТАСС и „Би Би Си“. Алексеев е първи заместник-началник на Главното разузнавателно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили.

„Неизвестно лице е произвело няколко изстрела срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев, след което е избягало“, съобщи Следственият комитет на Русия, цитиран от „Франс прес“. Образувано е разследване за опит за убийство и незаконно притежание на оръжие.

Доклад на украинското разузнаване за Алексеев твърди, че той е отговорен за „организацията на подготовката на първоначалните данни за извършване на ракетни и въздушни удари по украинска територия“, включително по цивилни цели, както и за незаконните референдуми в окупираните украински територии, пише още „Би Би Си“. Участвал е и в преговорите с Украйна по време на руската обсада на Мариупол през 2022 г.

Когато ръководителят на руската наемническа групировка „Вагнер“ Евгений Пригожин организира краткотраен метеж през юни 2023 г., Алексеев бе един от високопоставените представители, които бяха изпратени да преговарят с него, посочва „Ройтерс“. Генерал-летейнантът определи действията на Пригожин като преврат и „удар в гърба на страната и президента“.

Според официалната биография на 64-годишния Алексеев той се е отличил по време на разузнавателни операции в Сирия, където Русия се намеси през 2015 г. във войната срещу джихадистите и в подкрепа на режима на Башар Асад. Украйна обвини зам.-началника на ГРУ във военни престъпления в Сирия.

Алексеев е първи заместник на генерал Игор Костюков, който ръководи руското военно разузнаване – ГРУ.

Генерал-лейтенантът беше поставен под санкции на Европейския съюз, след като ГРУ беше обвинено в атаката с нервнопаралитично вещество в Солсбъри, Великобритания, през 2018 г., пише „Би Би Си“.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на брифинг в петък, че разузнавателните служби разследват нападението срещу Алексеев и ще докладват на руския президент. Той добави: „Пожелаваме на генерала оцеляване и възстановяване. Ясно е, че такива военни лидери и висококвалифицирани специалисти са изложени на риск по време на война“, каза още Песков.

Няколко високопоставени руски военни станаха мишени на покушения от началото на войната в Украйна, за които Москва обвинява Киев. Последното подобно убийство беше на началника на управлението за оперативна подготовка към Генералния щаб на въоръжените сили на Русия генерал-лейтенант Фанил Сарваров, чийто автомобил бе взривен от поставена под него бомба на 22 декември.