Зам. шефката на РП – Благоевград Елица Калпачка подаде документи в конкурса за административен ръководител

Зам. ръководителят на Районна прокуратура – Благоевград Елица Калпачка се кандидатира за участие в конкурса за шефското място, който бе обявен заради изтичане на втория управленски мандат през октомври на настоящия прокурорски шеф Борислав Ковачки. Елица Калпачка е завършила Математическата гимназия в Благоевград, Академията на МВР, магистър по право в Югозападния университет, с 20-годишен юридически стаж, от които 16 в прокуратурата. Кариерата си започва през 2002 г. в ОД на МВР – Благоевград като полицейски инспектор и дознател. През 2009 г. става мл. прокурор в РП – Петрич, а през 2012 г. е прокурор в РП – Благоевград, като от 2017 г. и до момента е зам. ръководител. Удостоявана е многократно със сертификати, грамоти и награди за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните си задължения. Прокурор, извел докрай знакови разследвания за престъпления, свързани с трафик на хора, на жени с цел сексуална експлоатация, за домашно насилие и много други. Участвала е като обучител на мл. прокурори и разследващи полицаи. През месец април бе избрана за председател на УС на Асоциацията на прокурорите в България.

В управленската си концепция, която бе публикувана днес на сайта на ВСС, тя посочва, че натрупаният професионален и управленски опит й дават увереност да кандидатства за длъжността административен ръководител. „Обществото изисква провеждане на бърз, обективен, справедлив и предвидим наказателен процес, а административният ръководител има водеща роля за реализиране върховенството на правото и за защита правата на гражданите”, посочва Елица Калпачка.

В Районна прокуратура – Благоевград и териториалните отделения в Сандански, Петрич, Разлог и Гоце Делчев на щат са 48 прокурори, но реално през 2024 г. са работили 35-има. Миналата година са внесени 773 дела в районните съдилища, от които 218 споразумения. 211 са приключилите дела с осъдителни присъди, по които са осъдени и санкционирани 760 души, а оправдателните присъди са 19. Наред с това прокурорите са наблюдавали 7477 преписки, като по 5159 има отказ за образуване на досъдебни производства, а по 1454 са издадени постановления за образуване на досъдебни производства. Прокурорите са възложили проверки на други органи по 3385 преписки, и са наблюдавали 7300 досъдебни производства. Условията за работа на прокурорите и служителите са добри, като ползват общи сгради със съдилищата. В Разлог се нуждаят от нова сграда, тъй като ползват етаж от частна сграда над търговски обект.

Основните цели, които прокурор Калпачка си поставя, ако бъде избрана за административен ръководител, е да се сведат до минимум неразумно дългите срокове за разследвания и на спрените досъдебни производства, което ще се реализира чрез подобряване нивото на взаимодействие между наблюдаващия прокурор, разследващите органи и оперативните служби. Разследванията често се бавят заради неизготвени експертни заключения, това може да се преодолее чрез допълнително търсене на експерти и лаборатории от други съдебни райони, предлага прокурор Калпачка. Друг важен приоритет за нея е вземането на мерки за намаляване на оправдателните присъди и върнатите дела, което означава повишаване на качеството на работа по досъдебните производства и изготвяне на прокурорските актове, внасяни в съда.

Дали ще има и други кандидати в конкурса за административен ръководител на РП – Благоевград ще стане ясно на 18 август, когато е крайният срок да подаване на документи. Припомняме, че конкурсът бе обявен миналия месец, а на 16 юли ПК на ВСС определи зам. шефката на РП – Благоевград Елица Калпачка за и.ф. административен ръководител, считано от 13 октомври, когато изтича управленският мандат на настоящия председател Борислав Ковачки.

