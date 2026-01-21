Зам. шефът на ОбС – Благоевград Георги Иванов стана татко

Съпругата му Любка го дари с дъщеря Ема, която се роди в „Майчин дом“ на Бабинден

Зам. председателят на Общински съвет – Благоевград Георги Иванов стана татко. Съпругата му Любка го дари с дъщеря, която се роди в „Майчин дом“ навръх Бабинден. Малката принцеса е с перфектни мерки 3380 г и 51 см. Тя ще се казва Ема, на името на майката на щастливия баща.

За радостното събитие информираха от Общински съвет – Благоевград, които отправиха най- сърдечни пожелания на семейството.

„Пожелаваме Ема да расте здрава, обичана и щастлива, а домът ви да бъде изпълнен с радост, усмивки и безброй красиви мигове! Честито и на гордите родители – нека това ново начало донесе още повече смисъл, вдъхновение и благословение!“, се казва в съобщението.

39-годишният благоевградски съветник Георги Иванов е главен асистент и доктор на науките в ЮЗУ „Неофит Рилски“, футболен съдия в първа лига, основател на ДЮФК „Хлапетата“ – Благоевград. Той сключи брак с Любка Крънджилска, дъщерята на известния строителен бизнесмен Евгени Крънджилски, през октомври 2024 г. На сватбата им кумуваха кметът на Симитли Апостол Апостолов и съпругата му д-р Мария Апостолова.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА