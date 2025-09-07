Западният фронт на пожара в Национален парк „Рила“ е овладян. На терен остават да работят десетки пожарникари, служители на националния парк и доброволци.

Над един километър водна линия успяха да изградят огнеборците на западния фронт, който беше най-тежък и пожарът там е овладян, каза комисар Валентин Василев, регионален директор на РСПБЗН. През целия ден работеше и тежка техника, която разширяваше просеките, така че да не се допусне огънят да се разрасне, допълни той. В момента се изгражда защитна линия и по южния фронт.

Засега пожарът е ограничен от всички страни, но теренът остава изключително труден, скалист и сух, а растителността на 2 100 метра надморска височина е лесно запалима.

Утре рано сутринта действията по овладяването на пожара в защитената територия продължават, а през нощта на място ще останат дежурни екипи.БНР





