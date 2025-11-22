Западни лидери: Границите не могат да се променят със сила

Западни лидери разпространиха съвместно изявление по повод оповестения американски мирен план за Украйна, в което подчертават, че границите не могат да бъдат променяни със сила, предава БНР.

„Категорично се придържаме към принципа, че границите не могат да бъдат променяни със сила“, се казва в позицията, подписана от председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антониу Коща, президентите на Франция Еманюел Макрон и на Финландия Александер Стуб, канцлера на Германия Фридрих Мерц, както и премиерите на Великобритания Киър Стармър, Италия Джорджа Мелони, Испания Педро Санчес, Нидерландия Дик Схоф, Ирландия Михол Мартин, Норвегия Юнас Гар Стьоре, Канада Марк Карни и Япония Санае Такаичи.

Лидерите заявяват, че са обезпокоени от предложените ограничения за украинските въоръжени сили, които според тях биха направили страната уязвима за бъдещи атаки.

Те подчертават, че прилагането на елементите от плана, свързани с ЕС и НАТО, изисква съгласието на всички държави членки.

В същото време западните лидери приветстват усилията на САЩ за постигане на мир в Украйна и определят проекта за мирен план като основа, която ще се нуждае от допълнителна работа.