Запази самоуважение, когато той започне да се отдръпва

Когато мъжът започне да се отдръпва, да се дистанцира и да се държи студено с вас, е трудно да останете спокойни и да запазите самоуважение.

Обикновено се обвинявате, питате се какво сте направили погрешно или казвате дали сте твърде зависима и взискателна, дали сте достатъчно добра за него и се съмнявате в стойността си. Той има цялата власт във връзката, а вие чакате да видите дали ще ви отхвърли, чувствате се безпомощни, не искате да го загубите и не знаете какво да правите.

Ето няколко неща, които да опитате, за да запазите самоуважението си, когато той се дистанцира.

Дайте му пространство

Изглежда просто, но наистина не е лесно да се направи – импулсът ви казва да се опитате да се доближите до него по всякакъв начин, но умът ви съветва да помислите и да останете спокойни. В повечето случаи, когато мъжът се отдръпне, това няма нищо общо с партньорката му и вероятно е борба с някакъв вътрешен проблем. Ако го приемете лично (и драматично), това се превръща в проблем във връзката и не помага нито на него, нито на вас, нито на връзката ви.

Как да му дадем пространство? Пуснете го и изчакайте, дайте му време и пространство да се събере и да се приспособи. Когато е готов, ще се приближи сам, ще започне разговор и ще ви обясни какво се случва с него. Много жени изпитват съпротива срещу тази идея, инстинктът им ги кара да достигнат до това, което искат, а не да се отдалечат от него. Има и страх, че мъжът ще ги забрави, ако не са до него постоянно и не му напомнят за себе си и връзката им.

Страховете ни подхранват нашата несигурност, а самочувствието е в тревожен дефицит с тях! Помислете за това – ако смятате, че вашият партньор просто би ви забравил, ако не сте постоянно до него, може би трябва да се запитате какво ви кара да се чувствате „невидими“, каква е причината за вашият страх.

Не се притеснявайте от отдръпването му, а го използвайте, за да намерите корена на несигурността си, да опознаете себе си по-добре и да затвърдите слабостите си.

Поддържайте самоуважение със самоконтрол

Стресът е фатален във всички ситуации, а в тази може напълно да ви извади от релси и да разруши връзката ви. Просто трябва да се опитате да контролирате ума си. Когато тревожността започне да ви завладява, просто следвайте мислите си. Наблюдавайте всяка една, която се появява, и се запитайте дали ви служи добре. Ако предизвиква страх, безпокойство, несигурност, отговорът е не, не ви помага! Опитайте техниката на броене от 5 до 1.

Поемете дълбоко въздух, пребройте и си задайте въпроса „Ами ако всичко върви добре?“ и си представете, че нещата ще се развият така, както искате. Можете да си представите как искате да върви връзката или може просто да си представите себе си, сигурна и спокойна. Или се съсредоточете върху нещо съвсем различно – вълнуващ проект, върху който работите, или пътуване, което сте планирали. Целта на това „разсейване“ е да се преместите от това обезпокоително, паническо място в себе си (защото няма да можете да започнете нищо градивно от там) в по-спокойна, по-рационална зона. Разберете, че не можете да контролирате всичко Самочувствието ви ще засили мисълта, че не можете да контролирате всичко – небето няма да падне само защото не го държите. Мислете, че все пак всичко ще бъде наред, въпреки че не можете да направи нищо.

Спрете да ровите, анализирате и правите стратегии за решаване на проблем, който все още не съществува.

Устойте на желанието да направите нещо, само защото това ви дава (фалшиво) усещане, че по някакъв начин контролирате ситуацията и поправяте нещата. Да се опитвате да поправите нещо, като се вманиачавате в даден проблем, е илюзия – това е като да тичате по писта и да очаквате да стигнете някъде. Изразходвате много енергия, а сте все на същото място. Естествено, умът ви иска да разбере тази мистерия и да я разреши, да намери отговори, за да можете да спрете да се чудите, тревожите и чакате. Но факт е, че нямате влияние върху обстоятелствата, в които се намира друг човек, върху неговия живот, мисли и чувства. Всичко, което можете да контролирате, са вашите собствени мисли и реакции.

Обърнете се към себе си и самоуважението ще се появи

Какво друго ви прави щастливи и ви удовлетворява, освен връзката ви?

Това са здравословни и овластяващи мисли, за разлика от натрапчивите такива, че можете да бъдете щастливи само ако връзката ви е стабилна и ако вашият партньор се приближи и отвори. Вашето щастие е ваша отговорност и сила. Вие не сте нечия половина, вие сте цяла и сама, така че обърнете се към себе си и разчитайте на себе си. Вместо да поставяте условие за щастието си (ще бъдете щастливи само ако той се върне), запитайте се по какви други начини, които не включват поведението на някой друг, можете да увеличите благосъстоянието си. Вашето щастие е резервоар, който трябва да бъде презареден, избор, който правите всеки ден и който се състои от много малки избори – и определено не зависи от това дали някой мъж ви обръща внимание.

Продължете напред

Самоуважението изисква да не оставате в ситуация или с хора, които не се отнасят с вас както заслужавате и за които не сте приоритет. Когато мъжът се отдръпне, приемете, че не зависи от вас, че той има лични причини, проявете малко милост и разбиране – но ограничете пространството, което му давате. Няма да чакате вечно и да сте на разположение. Дайте му малко пространство и ако все пак не се появи, изпратете му непринудено съобщение като „хей, само да видя как си, дано всичко е наред“ или нещо подобно. Ако не получите никакъв отговор, тогава е време да осъзнаете, че това също е отговор и че може да е края на връзката ви.

Ако отговори хладно или кратко, може би трябва да започнете разговор за това какво се случва с него и взаимоотношенията ви. Когато това се случи в нова връзка или с някой, с когото не сте сигурни в каква връзка сте, приемете, че човекът ви „харесва“ и продължете напред. Но ако сте сериозно обвързани и мъжът се отдръпва, вероятно се занимава с неща, които нямат нищо общо с вас – тогава му кажете, че сте до него, ако има нужда от вас, но ако това поведение продължи, трябва да му кажете, че връзката ви не може да се развива по този начин.

Да имате самоуважение означава да знаете стойността си и да се придържате към своите стандарти. Не преследвайте мъж, а изберете този, който отговаря на тях и който знае стойността ви. Този, който бяга, се страхува, че няма да намери нещо по-добро, а този, който избира, има силата да го прави.





