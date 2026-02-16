Запалиха колата и входната врата на дома на кмета на Бистрица

Запалиха колата и входната врата на къщата на кмета на Бистрица – Самуил Попов. За посегателството съобщи самият той в ефира на „Здравей, България“. По думите му палежът е станал към 1:30 ч. след полунощ. Междувременно в къщата имало около 10 души, сред които и деца.

„Чух нещо като експлозия. Погледнах към двора и видях, че автомобилът ми гори вътре в имота. Веднага се обадих на 112“, разказа Попов. Малко по-късно дим започнал да влиза и в къщата. Впоследствие потърпевшият установил, че е била подпалена и входната врата. Племенникът му успял да намери противогаз и да помогне с потушаването на пожара.

„Двама души са влезли, изсипали са запалима течност и така е започнал да гори автомобилът, а след това са подпалили и входната врата“, обясни кметът. Попов твърди, че забелязал мотоциклет да се отдалечава от имота му, когато излязъл да провери какво се случва, а на камерите видял, че лицата носят маски.

Той посочи още, че и преди е подавал сигнали за отправени срещу него заплахи, но не му е била оказана необходимата помощ. Припомняме, че на 11 юли миналата година беше извършено нападение срещу секретарката в офиса на кмета. Двама маскирани влязоха там с бухалха. Тогава Попов смяташе, че се оказва натиск заради това, че някой печели от наем на общински площи. Този път обаче не знае дали има връзка със същия случай и се надява разследването да даде резултат.