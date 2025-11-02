Запалиха лични автомобили на служител в инспекцията по труда в Монтана

Семейни автомобили на инспектор от Главната инспекция по труда в Монтана са били запалени тази нощ. Това се съобщава в позиция на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, изпратена до медиите.

Полицаите веднага са се отзовали и работят, за да се изяснят причините за това деяние.

Министър Гуцанов посочва, че застава зад всеки съвестен служител. Изпълнителният директор на ГИТ Екатерина Асенова е в постоянна комуникация с Министерството на вътрешните работи.

От ведомството на Гуцанов посточват, че той веднага е разговарял с инспектора. „Уверих колегата, че ще защитя всеки служител на Министерството на труда и социалната политика, който изпълнява задълженията си“, декларира министърът на труда и социалната политика в позицията.

Дарик