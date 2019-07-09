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Запали се локомотивът на пътническия влак Ямбол – Бургас

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от: Събития
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Запали се локомотивът на пътническия влак Ямбол – Бургас. Инцидентът е станал край “Лукойл Нефтохим” между гарите “Дружба” и “Долно езерово” в посока морския град, предава БНР.

Информация за пострадали пътници към момента няма. 

Близо 100 пътници е имало във влака. На място са пристигнали 4 противопожарни автомобила. Гасенето продължава. 

Локомотивът е отделен от вагоните, а за пътниците ще бъде изпратен друг локомотив от Бургас, който да ги извози. Забавяне в разписанието на другите влакове не се очаква.

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