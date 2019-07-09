Запали се локомотивът на пътническия влак Ямбол – Бургас. Инцидентът е станал край “Лукойл Нефтохим” между гарите “Дружба” и “Долно езерово” в посока морския град, предава БНР.

Информация за пострадали пътници към момента няма.

Близо 100 пътници е имало във влака. На място са пристигнали 4 противопожарни автомобила. Гасенето продължава.

Локомотивът е отделен от вагоните, а за пътниците ще бъде изпратен друг локомотив от Бургас, който да ги извози. Забавяне в разписанието на другите влакове не се очаква.

Коментар с Facebook