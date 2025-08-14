Запали се мазе в блок в Благоевград, горя и склад и лятна кухня

Три пожара гасиха огнеборците от Благоевградско.

Около 08:46 часа е получен сигнал за пожар в складово помещение към магазин на пътя между гр. Симитли и с. Черниче. Погасен от екип на РСПБЗН-Благоевград. Щети: опушени стени, мебели, бяла и черна техника.

Около 15:45 часа е получен сигнал за пожар в лятна кухня в с. Баня. Погасен от екип на РСПБЗН-Разлог. Щети: опушени стени и мебели.

Около 23:07 часа е получен сигнал за пожар в мазе на жилищен блок в ж.к. Еленово“ в гр. Благоевград. Погасен от екип на РСПБЗН-Благоевград. Щети: ел. кабели, автомобилни гуми и опушени стени.





