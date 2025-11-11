Запеканка с прясно зеле и кайма

Пълно с крехко прясно зеле, пикантно телешко месо и ароматен доматен сос, това е ястие е идеално за уютни вечери. Вижте долу цялата рецепта, която сме сигурни ще ви стане любима.

Необходими продукти за запеканката със зеле и кайма:

1 малка глава зеле, около 16 големи листа

2 супени лъжици зехтин, разделени

700 г кайма (препоръчва се смес – 80% телешко/20% свинско)

1 чаша нарязан лук

3 скилидки чесън, смлени

1 щипка люспи лют червен пипер (по избор)

1 консерва нарязани домати (400 г)

½ чаша вода

1 ¼ чаши дългозърнест ориз, сварен според указанията на опаковката

1 супена лъжица масло

2 супени лъжици нарязан пресен копър

220 г заквасена сметана

2 чаши настъргана моцарела

Начин на приготвяне:

Загрейте фурната до 220°C.

В голям тиган загрейте 1 супена лъжица зехтин. Добавете каймата, като я раздробявате с лъжица, и гответе, докато покафенее. Отцедете излишната мазнина, оставяйки около 1 супена лъжица, и отделете каймата в купа.

Добавете нарязания на кубчета лук в тигана и гответе 5-6 минути, докато омекне, като добавите 1 супена лъжица зехтин, ако каймата ви не е достатъчно мазна. Разбъркайте с чесъна и гответе още една минута.

Добавете каймата обратно в тигана заедно с нарязаните на кубчета домати и водата. Варете без капак на слаб огън 15-20 минути, като разбърквате от време на време, докато сместа се сгъсти и се редуцира наполовина. Подправете със сол и черен пипер на вкус.

Сварете голяма тенджера с вода. Отстранете външните листа от зелето, след което внимателно изрежете около 5 см от сърцевината с малък, остър нож. Бланширайте зелето, като поставите цялата глава във врящата вода, след което обелете омекналите листа с щипки и ги прехвърлете в чиния. Повторете, докато получите около 16 листа.

Пригответе ориза според указанията на опаковката. След като се сготви, разбъркайте с маслото и пресния копър и оставете настрана.

Намажете тава с размери 23×33 см с 1 супена лъжица зехтин.

Отстранете дебелите сърцевини от всеки лист зеле, като изрежете малък триъгълник в основата, за да премахнете по-голямата част от сърцевината на стъблото. Поставете слой зелеви листа на дъното на тавата, леко застъпвайки се, за да покриете основата. Разпределете половината от соса върху слоя зеле, след което отгоре сложете половината от ориза на равномерен слой. Повторете слоевете с останалите зелеви листа, соса и ориза.

Разпределете заквасена сметана върху последния слой ориз, след което отгоре сложете последния слой зеле. Поръсете отгоре с настъргана моцарела. Покрийте и печете на 220°C за 20 минути. След това открийте, намалете котлона на 200°C и продължете да печете 20–30 минути.