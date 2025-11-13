Запечени пълнени цели картофи с кашкавал и бекон

Необходими продукти:

3 картофа

60 г бекон

150 г кашкавал

2 стръка пресен лук

2 скилидки чесън

1 с.л. олио

Начин на приготвяне:

Беконът (60 г) се нарязва на кубчета и се запържва в олиото (1 с.л.), заедно със счукания на ситно чесън (2 скилидки), а кашкавалът (150 г) се настъргва на едро ренде. Пресният лук (2 стръка) се нарязва на кръгчета.

Картофите (3 бр) се измиват и подсушават, а кората им се надупчва с вилица. Изпичат се в загрята до 200 градуса фурна до пълна готовност – в зависимост от размера, това може да отнеме между 45 минути и час и 15 минути.

Щом изстинат се разрязват на половинки и сърцевината се издълбава. Смесва се с кубчетата запържен бекон, настъргания кашкавал и зеленият лук. Овкусява се с малко сол и черен пипер и с получената плънка се пълнят изпечените картофи. Връщат се във фурната и се запичат, докато кашкавалът се разтопи.