Рецепта за Запечени сандвичи с дърпано телешко от Aneliya Terzieva. Пригответе вкусни запечени сандвичи с дърпано телешко, ароматен бешамел и хрупкав хляб с квас – идеалната идея за бърза и изискана вечеря!

За три порции:

6 филии хляб с квас

350 г дърпано телешко

100 г кашкавал

Масло за намазване

1 супена лъжица брашно

250 мл прясно мляко

Сол, черен пипер, индийско орехче

1 чаена лъжичка брашно от манатарки

Начин на приготвяне:

Намажете едната страна на всяка филия хляб с масло и поставете тази страна с лице към тавата, в която ще печете сандвичите. Върху всяка филия разпределете месото и подредете резени кашкавал отгоре. Затворете с друга филия хляб. Пригответе сос бешамел: В малко разтопено масло запържете брашното и брашното от манатарки.

Разредете със студеното прясно мляко, като разбърквате постоянно, за да избегнете бучки.

Подправете със сол, черен пипер и индийско орехче. След като сосът се сгъсти, изсипете го равномерно върху сандвичите. Печете в предварително загрята фурна до златисто.

Поднесете със свежа салата.





