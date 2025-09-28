Рецепта за Запечени сандвичи с дърпано телешко от Aneliya Terzieva. Пригответе вкусни запечени сандвичи с дърпано телешко, ароматен бешамел и хрупкав хляб с квас – идеалната идея за бърза и изискана вечеря!
За три порции:
- 6 филии хляб с квас
- 350 г дърпано телешко
- 100 г кашкавал
- Масло за намазване
- 1 супена лъжица брашно
- 250 мл прясно мляко
- Сол, черен пипер, индийско орехче
- 1 чаена лъжичка брашно от манатарки
Начин на приготвяне:
- Намажете едната страна на всяка филия хляб с масло и поставете тази страна с лице към тавата, в която ще печете сандвичите.
- Върху всяка филия разпределете месото и подредете резени кашкавал отгоре. Затворете с друга филия хляб.
- Пригответе сос бешамел:
- В малко разтопено масло запържете брашното и брашното от манатарки.
- Разредете със студеното прясно мляко, като разбърквате постоянно, за да избегнете бучки.
- Подправете със сол, черен пипер и индийско орехче.
- След като сосът се сгъсти, изсипете го равномерно върху сандвичите.
- Печете в предварително загрята фурна до златисто.
Поднесете със свежа салата.