Запечени сандвичи с дърпано телешко

Дата:
от: Готви със Струма
( 341 )

Рецепта за Запечени сандвичи с дърпано телешко от Aneliya Terzieva. Пригответе вкусни запечени сандвичи с дърпано телешко, ароматен бешамел и хрупкав хляб с квас – идеалната идея за бърза и изискана вечеря!

За три порции:

  • 6 филии хляб с квас
  • 350 г дърпано телешко
  • 100 г кашкавал
  • Масло за намазване
  • 1 супена лъжица брашно
  • 250 мл прясно мляко
  • Сол, черен пипер, индийско орехче
  • 1 чаена лъжичка брашно от манатарки

Начин на приготвяне:

  1. Намажете едната страна на всяка филия хляб с масло и поставете тази страна с лице към тавата, в която ще печете сандвичите.
  2. Върху всяка филия разпределете месото и подредете резени кашкавал отгоре. Затворете с друга филия хляб.
  3. Пригответе сос бешамел:
    • В малко разтопено масло запържете брашното и брашното от манатарки.
    • Разредете със студеното прясно мляко, като разбърквате постоянно, за да избегнете бучки.
    • Подправете със сол, черен пипер и индийско орехче.
  4. След като сосът се сгъсти, изсипете го равномерно върху сандвичите.
  5. Печете в предварително загрята фурна до златисто.

Поднесете със свежа салата.



