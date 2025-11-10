Заплашиха с пистолет мъж в Перник, откраднаха му телефон и 10 лв.

За по-малко от 24 часа служители на Първо районно управление в Перник установиха и задържаха извършителите на въоръжен грабеж. Инцидентът е станал на 7 ноември, около час преди полунощ, в близост до ЖП спирка „Разпределителна“ в областния град.

52-годишен перничанин подал сигнал, че бил нападнат от двама маскирани мъже, облечени в тъмни дрехи. Нападателите го заплашили с пистолет, произвели няколко изстрела, нанесли му удар в лицето и му отнели мобилен телефон и около 10 лева.

Пострадалият е получил разкъсно-контузна рана, която е обработена и зашита в пернишката болница. В резултат на незабавни оперативно-издирвателни действия, между 16:00 и 18:00 ч. на 8 ноември криминалистите задържали двама мъже – на 18 и 23 години, вече познати на органите на реда. Газовият пистолет и телефонът на жертвата са открити и иззети.

Двамата са привлечени като обвиняеми и задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор. Предстои съдът да се произнесе по искането за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА