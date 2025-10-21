Заподозреният за убийството на българин пред нощен клуб в Атина се предаде

24-годишният мъж, заподозрян в смъртоносното намушкване на 37-годишен български гражданин в атинския квартал Перистери, се е предал на полицията днес сутринта, съобщават гръцките власти. Това пише гръцката медия eKathimerini. Инцидентът е станал около 3:00 ч. сутринта местно време в понеделник, когато жертвата е излязла от нощен клуб, за да разговаря с друг човек. Според информацията, след кратък словесен конфликт, нападателят го е намушкал с нож в областта на корема. Пострадалият е бил транспортиран в болница, където е починал въпреки усилията на медиците.

Полицията посочи, че вероятният мотив за престъплението е лична вражда. По предварителни данни, преди около две седмици между двамата е възникнал физически сблъсък, при който нападателят е бил ударен от жертвата.

Според разследващите при повторната им среща в клуба в Перистери между тях е избухнал нов конфликт, който прераснал във фаталното нападение. Службите за сигурността са проследили движенията на заподозрения чрез записите от охранителни камери, които ги отвели до дома му.

При първоначалното посещение той не е бил открит, но тази сутрин се е предал доброволно, придружен от адвоката си. Очаква се по-късно днес той да бъде изправен пред прокуратурата, за да даде официални показания.