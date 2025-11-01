Заподозрян за убийството на 45-г. Стилияна е мъжът й

Заподозрян за убийството на 45-годишната Стилияна е мъжът й. Именно той се издирват в момента. Той е на 55 години.

Познати на жертвата разказаха, че имат 3 деца, едното от тях – малко. На скоро двамата се разделили. Според хората в района, преди няколко години отново имало разрив в отношенията им и временна раздяла. Тогава на улица „Цар Симеон“, където е и магазина, превърнал се в местопрестъпление, била запалена колата й. А заподозрян – бил именно мъжът й, разказват живеещи наоколо.

Магазинът за алкохол и цигари съществува от няколко години. Фирмата на жертвата е регистрирана през 2021-а година. Обикновено магазинът е работил до около 20-21 часа. Той самият също е идвал до магазина, но рядко. Майка й и голямата й дъщеря били често тук.

Припомняме, че тази нощ е станало жестоко убийство в София.

„Сигналът е получен в 22:59. Линейката е там за 8 мин, но само констатира смъртта на жената“, информират от Спешна помощ.

Жертвата е жена на 45 години. Била е застреляна. Има огнестрелна рана в главата. И по първоначални данни е убита с 4 куршума.

Образувано е досъдебно производство. Най-вероятно става дума за личен мотив, а не грабеж. btv