Запознаха жителите на благоевградския жк „Запад“ с проекта за подмяна на отоплителни уреди

В Спортен комплекс „Пирин“ се проведе втората от серията информационни срещи по проекта за подмяна на отоплителни уреди на територията на община Благоевград. Събитието събра жители на жк „Запад“, които проявиха активен интерес към възможностите за безплатна подмяна на старите печки и котли с по-екологични и икономични алтернативи.

В срещата участваха общински експерти, които представиха подробно сроковете, реда и условията за кандидатстване за безплатна подмяна на отоплителни уреди с климатици, термопомпи и печки на пелети. Присъстващите имаха възможност да задават въпроси и да получат съдействие на място за попълване на необходимите документи. Обсъдени бяха основните предимства на различните екологични решения, както и практическите стъпки за преминаване към по-чисти форми на отопление.

За подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи могат да кандидатстват всички желаещи жители. Ограничение има единствено за фотоволтаичните системи за собствено потребление (до 4 kW) в комбинация с климатик – за тях могат да кандидатстват само енергийно бедни домакинства, които са получили помощ за отопление през последния или текущия отоплителен сезон.

Следващата информационна среща ще се проведе на 22 октомври 2025 г. (сряда) в IX ОУ, жк „Ален мак“, където гражданите от района ще могат да получат пълна информация и съдействие за участие в проекта.