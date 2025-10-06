Започват преговорите между представители на Израел и „Хамас“ в Египет

Днес започва новата порция преговори между представители на Израел и „Хамас“ в Египет.

Както обикновено, двете делегации няма да разговарят директно, а чрез посредници.

Освен тях в Кайро са и специалният пратеник на Белия дом за Близкия изток – Стив Уиткоф, и зетят на Доналд Тръмп – Джаред Къшнър.

Вчера американският президент настоя освобождаването на заложниците да стане до дни и заплаши „Хамас“ с пълно унищожение, ако откажат да се оттеглят от властта в Ивицата Газа.

От групировката обаче не са съгласни с поставеното условие да се разоръжат, въпреки че приеха повечето от точките от плана на Тръмп за мир в Газа – като например най-важната – връщането на заложниците.