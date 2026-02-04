Започват проверки на сметките за ток на битовите потребители

Заради множеството оплаквания за по-високи сметки за ток през януари, енергийното министерство и КЕВР стартират извънредни проверки както на електроразпределителните дружества, така и на крайните снабдители, съобщи след края на правителственото заседание министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков.

По думите му всяка жалба ще бъде разглеждана поотделно като ще се проверява дали сметката е на база 30-дневен период и какво е качеството на електроснабдяването.

„Ще разгледаме всеки случай отделно и ще обърнем специално внимание на това дали сметките са засечени в 30-дневен период, както е по закон, а не както беше преди години, когато бяха включвани два месеца в една сметка“, заяви Станков. Той уточни, че ще се извърши детайлен анализ на качеството на услугата и ще се приложи пълната строгост на законодателството при установени нарушения.

Министърът изтъкна, че според данни от последната база за анализ консумацията на електрическа енергия през януари е достигнала 8200 MWh, ниво, което не е регистрирано от 1986 година. „Въпреки високата консумация ще направим проверки, за да сме сигурни в справедливостта на сметките“, подчерта Станков.

По думите му към момента Министерството на енергетиката е получило жалби предимно за качество на услугата, докато КЕВР има подадени сигнали и за самите сметки. „На всяка индивидуална жалба ще се обърне внимание“, увери той.

Станков напомни, че на 1 юли миналата година цената на електрическата енергия на регулирания пазар за битови потребители е била повишена с малко над 2%, което според него няма съществено отражение върху крайните сметки. „Ще проверим дали количеството електроенергия, доставяно от държавата, съответства на отчетеното от крайните снабдители, дали периодите на отчет са правилни и дали измервателните устройства са заверени и функционират коректно“, каза още министърът.

По отношение на сроковете за приключване на проверките Станков посочи, че ще бъде отделено необходимото време, за да се гарантира точност и прозрачност. „Ще обхванем милионите абонати и ще разгледаме както текущото потребление, така и това от миналите месеци, за да установим дали високите стойности са сезонни или необичайни“, обясни той.

По-късно от пресцентъра на омбудсмата Велислава Делчева съобщиха, че тя е изпратила препоръка до председателя на КЕВР Пламен Младеновски и до министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков заради десетки жалби за необяснимо завишени сметки за електроенергия за периода декември 2025 г. – януари 2026 г.

„Особено тревожни са сигналите на социално уязвими хора, основно пенсионери, които не могат да покрият дължимите суми“, пише в позицията.

Омбудсманът настоява за проверки на отчитането и фактурирането от електроразпределителните дружества за периода ноември 2025 г. – януари 2026 г., както и за възможност за разсрочено плащане, за да се избегне прекъсване на електрозахранването.

Още днес екипи на министерството и на регулатора влизат в Електроразпределителни мрежи „Запад“ АД, като през следващите дни проверките ще обхванат и другите електроразпределителни и електроснабдителни дружества. Това съобщиха от КЕВР

Според комисията приоритетна задача на проверяващия екип е да установи дали дружествата изпълняват стриктно издадените им от нея лицензии за дейността. Предмет на проверка ще бъде коректността на издадените на потребителите фактури, периодите, които те обхващат, прилагането на утвърдената цена за клиентите и други показатели, залегнали в Общите условия за предоставяне на услуги на потребителите.

„След приключване на проверката ще бъде изготвен констативен протокол и доклад за резултатите от нея, който ще бъде обсъден на заседание на регулатора. При констатирани нарушения Комисията ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки с цел гарантиране на качеството на предоставяните услуги и правата на клиентите.“, информира още КЕВР.