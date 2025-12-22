Започва ваканцията на депутатите

Депутатите излизат във ваканция от днес до 10 януари. Следващото редовно пленарно заседание е на 14 януари, сряда, от 9 часа.

В новата година влизаме без редовен бюджет и с правителство в оставка. Очаква се президентът да рестартира и конституционната процедура за съставяне на ново правителство. В изявление държавният глава каза, че ще го направи непосредствено след Нова година. Мандатите, които трябва да връчи, са три.

При провал на трите мандата започват консултации с възможните фигури за служебен премиер. Следва назначаването на такъв, заедно със служебно правителство, а то от своя страна ще има два месеца да организира нови избори. По всичко личи, че вотът ще е в края на март или началото на април.