Започва приемът на заявления от пострадалите от пожара в Трън за подпомагане от дарителската кампания

На проведеното вчера извънредно заседание Общински съвет – Трън прие правила за реда и критериите за разпределение на набрани дарителски средства в дарителската сметка на община Трън за подпомагане на пострадалите при пожара на територията на община Трън от 26.07.2025 г. и определи в срок до 3 октомври 2025 г. включително пострадалите от пожара лица да могат да подават заявления за подпомагане от дарителската кампания, съгласно утвърдения образец.

Заявленията с приложените документи могат да се подават лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на община Трън, гр. Трън, пл. „Владо Тричков“ №1, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч; на е-пощи: [email protected], [email protected] – електронен документ, подписан с електронен подпис (КЕП); електронен документ, подаден до община Трън чрез Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/.

Крайният срок за подаване на заявления е 03.10.2025 г. включително.

ИВАН ИВАНОВ





