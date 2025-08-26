Започва пръскане срещу кърлежи в Сандански и селата

Във връзка с провеждане на дезакаризационни и дезинсекционни мероприятия, Община Сандански информира, че на 27 август (сряда) и 28 август (четвъртък) ще бъде извършена дезакаризация и дезинсекция (обработка срещу кърлежи и комари) на обществени площи.

Екипите ще работят след 19:00 по следния график :

• На територията на населените места в община Сандански;

• След 22:30 ч. на територията на град Сандански.

При влошени метеорологични условия, обработките ще продължат в следващите дни.

Ще се работи с разрешени за ползване биоцидни препарати, в препоръчителната за употреба концентрация.

Съветваме отглеждащите пчелни семейства в района на предстоящите обработки, да ограничат полета на пчелите в указания по – горе период.





