Започва строеж на обходния път на Кресна, дадоха разрешение за последните 23 км от АМ „Струма” през дефилето

Издадено е разрешението за строеж на обходния път на Кресна, като изпълнението трябва да започне още този месец. Това съобщи в Сандански вчера регионалният министър Иван Иванов. Обходът е част от проекта за преминаване на магистрала „Струма“ през Кресненското дефиле.

Така на практика се дава начало на строителство на последното липсващо 23-километрото парче от аутобана.

Обходният път на град Кресна е част от бъдещото платно в посока София през Дефилето. Въпреки че в прессъобщението на МРРБ се посочва, че дейностите ще стартират през този месец, не е уточнено кога точно.

В последно време кабинетът отчужди няколко имота по трасето. Този участък е критичен, тъй като понастоящем целият интензивен трафик по международния път Е-79 минава директно през града, причинявайки задръствания и екологично напрежение.

Припомняме, че още през октомври миналата година Министерството на регионалното развитие отговори, че реалното строителство ще започне с платното в посока София, както и с обхода на гр. Кресна. Към онзи момент избраните изпълнители изготвяха технически проекти, като им бяха изплатени 110 млн. лв. аванси.

Участъкът, минаващ през Кресненското дефиле, е разделен на два лота – 3.2.1. с дължина 13.2 км и 3.2.2. с дължина 10.4 км. Вторият лот включва и обходния път на гр. Кресна. Именно от този лот ще започне строежът.

За него АПИ избира изпълнител в края на 2019 г. Това е ДЗЗД „АПП ЛОТ 3.2.1“, с участници „Грома Холд“, „Европейски пътища“, „Водно строителство – Благоевград“, „Пътпроект“ и „Вахостав-СК“. Стойността на контракта е почти 600 млн. лв. с ДДС.

За втория лот в края на 2020 г. за изпълнител е избран ДЗЗД „АМ Струма – 3.2.2.“, с участници „ГБС – Инфраструктурно строителство“, „ЕПОС – Емпреза Португеза де Обрас Субтеранеас“ и „Главболгарстрой Интернешънъл“. Стойността на договора е малко над 570 млн. лв. с ДДС.

Двата договора бяха подписани от бившия ресорен министър Иван Шишков през 2023 г., но имаше условия в тях, които изрично посочваха, че строителството трябва да се реализира така, че да не възпрепятства възможността за изграждане на второ платно в посока от София към Кулата извън дефилето – тема, която години наред разделяше еколози и държавата. Ключов пробив бе постигнат през февруари 2025 г., когато бе приета пътна карта за завършване на участъка. Тя предвижда и двете платна на магистралата да бъдат изнесени извън Кресненското дефиле, а настоящият път през него да остане алтернативен. Това разреши дългогодишния конфликт с екологичните организации, като дори беше подписано споразумение през май 2025 г. Към момента тече обществена поръчка за проектиране на платното в посока Кулата извън дефилето. През май еколозите и кабинетът подписаха споразумение, което предвижда строителството на обходния път да започне през септември.economic.bg.