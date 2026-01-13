Започва съдебен процес във Франция, който ще реши политическата съдба на Марин Льо Пен

Във Франция започва делото по обжалването на присъдата на Марин Льо Пен, предава Нова. От изхода на процеса зависи как ще изглежда политическата сцена в страната след президентските избори през 2027 г.

Лидерът на крайнодесния „Национален сбор“ беше осъдена на 31 март миналата година на 4 години лишаване от свобода под домашен арест – 2 от тях условно, и получи 5-годишна забрана да заема обществени длъжности. Наложена ѝ беше и глоба от 100 000 евро.

Ако бъде потвърдена присъдата, Марин Льо Пен няма да може да се кандидатира за държавен глава на вота през 2027 г. Делото се отнася до предполагаемото фиктивно наемане на сътрудници на няколко френски евродепутати в периода между 2004 и 2016 г. Прокурори твърдят, че „Национален сбор“ е използвала средства от Европейския парламент за заплащането на сътрудници на евродепутати, които обаче са били партийни членове. Льо Пен отхвърля това твърдение и настоява, че не е допуснала „ни най-малка нередност“.

Преди обжалването председателят на нейната партия „Национален фронт“ Жордан Бардела заяви, че забрана Льо Пен да се кандидатира за изборите би била „силно тревожна за демокрацията“. Самият Бардела, който е сочен за най-вероятния номиниран за президент вместо Льо Пен, твърди, че ще се бори за поста на министър-председател.

Делото в Апелативния съд в Париж ще продължи до 12 февруари, но решението не се очаква преди лятото.