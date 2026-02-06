Започва цялостна реконструкция и реставрация на сградата на Конака в Мелник

Една от най-ценните и емблематични сгради в град Мелник – Конака ще придобие нов облик и ще се превърне в Музей за историята на град Мелник и региона.

Сградата е с национално значение и е тясно свързана с важни събития от българската история, но е неизползваема и силно увредена от години. Това налага нейното конструктивно укрепване и цялостна реставрация.



Проектът предвижда цялостно конструктивно възстановяване, укрепване и реновиране на сградата.

Консервационно – реставрационните дейности и вътрешното разпределение на помещенията ще бъдат изцяло съобразени с експозиционните цели на музея. Предвижда се оформянето на отворени, просторни пространства, разпределени на два етажа – експозиционни зали и среда, осигуряващи функционалност и удобство за служители и посетителите.

Ще бъдат изцяло подменени и амортизираните инсталации чрез внедряване на съвременни системи за отопление, климатизация, вентилация и сигурност. Предвидено е и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Ще бъде обновено и пространството около сградата, включително площадът, стълбищата и зелените площи.