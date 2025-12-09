Хиляди членове и симпатизанти на ДПС с лозунг „Не на омразата“ се изсипаха в Белица в подкрепа на правителството (ОБНОВЕН)

Ние на камъните отговаряме с цветя, а на омразата – с любов, декларира домакинът на мероприятието, кметът Р. Ревански

Хиляди членове и симпатизанти на ДПС от Благоевградска област се опитаха тази вечер да се поберат на площада пред кметството на гр. Белица за участие в контрамитинга „Не на омразата“. Хората пристигнаха доста преди обявения начален час 18.00 с плакати „Младите хора искаме мир и сигурност“ и „Всички сме граждани на България. Няма втора класа хора“ и със знаме на ЕС. Под звуците на „Нашият град“ на група „Тангра“ и „За теб, Българийо“ на Веселин Маринов те търпеливо изчакаха началото на митинга.

Към всички тях се обърна домакинът на мероприятието – кметът на Белица и зам.-председател на ДПС Радослав Ревански:

„Добре дошли в столицата на заедността. Държавата иска да има спокойствие, хората в цялата страна искат мир и развитие, искат правителството да работи. Не трябва да допускаме държавата да изпадне в хаос! След първи януари ще бъде крайно безотговорно държавата да няма правителство, да няма работещи контролни органи, което ще доведе до голяма спекула на цените. Искаме да кажем „Не на анархията!“. Младите хора най-много ще загубят, ако има анархия, тогава ще спечелят олигарсите от ПП ДБ, както го правеха през последните години. Поздравявам повече от 200 кметове на общини, които подкрепят нашата инициатива за мир и спокойствие, за да може след приемането на бюджета да можем и в общините да го приемем и да продължим да работим за хората. Виждате – няма никакво противопоставяне, няма никакво напрежение. Не искам да бъдем противопоставяни софиянци, беличани, якорудчани и хора от Гърмен едни на други. Не, ние всички сме български граждани. А това че шепа хора се опитват да насаждат тази омраза, няма да им се получи – ние на камъните отговаряме с цветя, на омразата – с любов. Хората искат спокойствие“, обяви младият градоначалник на Белица.

Той уточни, че идеята за протеста дошла след упражнената в НС срещу него вербална агресия от „хулигана Мирчев“. Това накарало съпартийците му да се организират и да дойдат в Белица, за да подкрепят кмета, правителството и лидера на партията Пеевски, и да покажат на всички, че ДПС е най-националноотговорната партия.

Плътно до него бяха кметът на Якоруда Мехмед Вакльов, колегата им в Гърмен Феим Иса и областният лидер на ДПС в Пиринско Ведат Хюсеин.

„Нашето послание винаги е било заедност, взаимно уважение и гледане в една посока. Защото тогава се случват нещата!“, кратък беше и якорудският кмет.

По същото време протести имаше в още 20 български града и всеки от тях бе отразен с клипове на официалната страница на ДПС във фейсбук.

ВАНЯ СИМЕОНОВА